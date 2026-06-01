Cinéma Juste une illusion Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne
Cinéma Juste une illusion Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne samedi 6 juin 2026.
Miramont-de-Guyenne
Cinéma Juste une illusion
Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 21:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte.
Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. .
Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Juste une illusion
It’s 1985, and Vincent, soon to be 13, lives in a middle-class Parisian suburb, with a distant older brother and parents in constant conflict. While he is no longer a child, he is not yet an adult.
L’événement Cinéma Juste une illusion Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Lauzun
À voir aussi à Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Garonne)
- Théâtre Je donnerai n’importe quoi Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne 10 juin 2026
- Exposition Ma Région en Image Centre Culturel Jean Claude Castagnet Miramont-de-Guyenne 12 juin 2026
- Exposition Territoire Nouvelle-Aquitaine rue Martignac Miramont-de-Guyenne 13 juin 2026
- Cinéma Michael Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne 13 juin 2026
- Thé Dansant de la FNACA Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne 14 juin 2026