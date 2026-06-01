Exposition Territoire Nouvelle-Aquitaine rue Martignac Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne

Exposition Territoire Nouvelle-Aquitaine

rue Martignac Salle l’Amassada Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir l’exposition Territoire Nouvelle-Aquitaine qui présente les meilleures photos reçues lors du concours Ma Région en images organisé chaque année. Ce concours est ouvert à tous. Il consiste à valoriser les territoires de notre région.

Venez découvrir l’exposition Territoire Nouvelle-Aquitaine qui présente les meilleures photos reçues lors du concours Ma Région en images organisé chaque année. Ce concours est ouvert à tous. Il consiste à valoriser les territoires de notre région dans leurs diversités. .

rue Martignac Salle l’Amassada Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 20 60

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English :

Come and discover the Territoire Nouvelle-Aquitaine exhibition, featuring the best photos received in the annual Ma Région en images competition. The competition is open to all. The aim is to showcase our region’s territories.

L’événement Exposition Territoire Nouvelle-Aquitaine Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Pays de Lauzun