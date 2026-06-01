Cinéma Michael Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne

Cinéma Michael

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le film raconte l’histoire de Michael Jackson au-delà de la musique, depuis la découverte d’un talent hors du commun en tant que leader des Jackson Five, jusqu’à l’artiste visionnaire dont l’ambition créative a alimenté une quête incessante pour devenir le plus grand artiste au monde.

Le film raconte l’histoire de Michael Jackson au-delà de la musique, depuis la découverte d’un talent hors du commun en tant que leader des Jackson Five, jusqu’à l’artiste visionnaire dont l’ambition créative a alimenté une quête incessante pour devenir le plus grand artiste au monde. .

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

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English : Cinéma Michael

The film tells the story of Michael Jackson beyond the music, from the discovery of his extraordinary talent as leader of the Jackson Five, to the visionary artist whose creative ambition fueled a relentless quest to become the world’s greatest artist.

L’événement Cinéma Michael Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Lauzun