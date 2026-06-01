Cinéma Michael Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne
Cinéma Michael Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne samedi 13 juin 2026.
Miramont-de-Guyenne
Cinéma Michael
Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le film raconte l’histoire de Michael Jackson au-delà de la musique, depuis la découverte d’un talent hors du commun en tant que leader des Jackson Five, jusqu’à l’artiste visionnaire dont l’ambition créative a alimenté une quête incessante pour devenir le plus grand artiste au monde.
Le film raconte l’histoire de Michael Jackson au-delà de la musique, depuis la découverte d’un talent hors du commun en tant que leader des Jackson Five, jusqu’à l’artiste visionnaire dont l’ambition créative a alimenté une quête incessante pour devenir le plus grand artiste au monde. .
Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52
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English : Cinéma Michael
The film tells the story of Michael Jackson beyond the music, from the discovery of his extraordinary talent as leader of the Jackson Five, to the visionary artist whose creative ambition fueled a relentless quest to become the world’s greatest artist.
L’événement Cinéma Michael Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Lauzun
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