Théâtre Je donnerai n’importe quoi Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

Théâtre Je donnerai n’importe quoi

Centre Multiculturel 14 rue de Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Venez nombreux assister à une adaptation Commedia dell’arte du conte Tracassin des Frères Grimm. C’est dans l’ombre que l’on voit la lumière dixit le Sénéchal du Roi.

Irma a insulté le Roi Konrad par mégarde. Afin de la sauver de la sentence qui la menace, son père, un simple meunier, est prêt à donner n’importe quoi . Attiré par cette formule, le mystérieux Comte Mangiafoglia propose d’offrir à Irma le pouvoir de transformer la paille en or…

Ce conte est autant une invitation à croire en ses rêves qu’une mise en garde contre l’idée de pouvoir tout résoudre avec de l’or et un peu de magie. Une pièce sur l’importance de peser ses mots, de faire attention à ce que l’on signe. Tout un chacun, quel que soit son âge, en tirera une leçon ! .

English : Théâtre Je donnerai n’importe quoi

Join us for a Commedia dell?arte adaptation of the Brothers Grimm fairy tale Tracassin . It’s in the shadows that we see the light says the King’s Seneschal.

