Familles citoyennes Miramont-de-Guyenne
dimanche 20 septembre 2026 · Miramont-de-Guyenne
Informations pratiques
Miramont-de-Guyenne
Familles citoyennes
18 Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez partager un moment convivial en famille, entre amis ou en solo proposé par la Maison de la Vie Citoyenne. Au programme spectacle familial Du fil…à la corde, différentes animations (pilates, salsa, tir à l’arc, escape game, cirque, jeux…). Buvette et restauration sur place.
Venez partager un moment convivial en famille, entre amis ou en solo proposé par la Maison de la Vie Citoyenne. Au programme de cette journée spectacle familial Du fil…à la corde, animation musicale, différentes animations (pilates, salsa, tir à l’arc, espace enfants, cirque, jeux autour de la langue italienne, initiation à l’aquarelle, atelier langue des signes, jardinage, structures gonflables…). Buvette et restauration sur place. .
18 Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 24 95
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English : Familles citoyennes
CANCELLED Come and share a convivial moment with family, friends or on your own, proposed by the Maison de la Vie Citoyenne. On the program: family show Du fil…à la corde, various activities (pilates, salsa, archery, escape game, circus, games…). Refreshments and catering on site.
L’événement Familles citoyennes Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-07-21 par OT du Pays de Lauzun
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