Journées Européennes du Patrimoine à Auberive Auberive
samedi 19 septembre 2026 · Auberive
Informations pratiques
Auberive
Journées Européennes du Patrimoine à Auberive
Abbaye d’Auberive Auberive Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
L’abbaye cistercienne d’Auberive est un témoin des grands mouvements de notre histoire. Son destin lui a fait croiser de grands noms, tous associés à leur siècle.
Visite de l’abbaye avec plan papier et application gratuite disponible sur smartphone.
Exposition Les Mondes arrangés
Explorez, au coeur de l’abbaye d’Auberive, un univers d’automates nés de l’imaginaire de Gilbert Peyre. Une sélection d’oeuvres de la Collection Volot est présentée au 1er étage du centre d’art.
Aux horaires d’ouverture, inclus dans le prix d’entrée. .
Abbaye d’Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 20 20
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Auberive Auberive a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres
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