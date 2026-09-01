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Journées Européennes du Patrimoine à Auberive Auberive

samedi 19 septembre 2026 · Auberive

Journées Européennes du Patrimoine à Auberive Auberive

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Abbaye d'Auberive
Ville
52160 Auberive
Département
Haute-Marne
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Auberive

Journées Européennes du Patrimoine à Auberive

Abbaye d’Auberive Auberive Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
L’abbaye cistercienne d’Auberive est un témoin des grands mouvements de notre histoire. Son destin lui a fait croiser de grands noms, tous associés à leur siècle.
Visite de l’abbaye avec plan papier et application gratuite disponible sur smartphone.

Exposition Les Mondes arrangés
Explorez, au coeur de l’abbaye d’Auberive, un univers d’automates nés de l’imaginaire de Gilbert Peyre. Une sélection d’oeuvres de la Collection Volot est présentée au 1er étage du centre d’art.
Aux horaires d’ouverture, inclus dans le prix d’entrée.   .

Abbaye d’Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 20 20 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Auberive Auberive a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres

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