Informations pratiques

Auberive

Journées Européennes du Patrimoine à Auberive

Abbaye d’Auberive Auberive Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

L’abbaye cistercienne d’Auberive est un témoin des grands mouvements de notre histoire. Son destin lui a fait croiser de grands noms, tous associés à leur siècle.

Visite de l’abbaye avec plan papier et application gratuite disponible sur smartphone.

Exposition Les Mondes arrangés

Explorez, au coeur de l’abbaye d’Auberive, un univers d’automates nés de l’imaginaire de Gilbert Peyre. Une sélection d’oeuvres de la Collection Volot est présentée au 1er étage du centre d’art.

Aux horaires d’ouverture, inclus dans le prix d’entrée. .

Abbaye d’Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 20 20

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Auberive Auberive a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres