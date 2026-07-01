Visite d’une ancienne abbaye, de ses jardins et de ses vergers, Abbaye d’Auberive, Auberive

Informations pratiques

Visite d’une ancienne abbaye, de ses jardins et de ses vergers 19 et 20 septembre Abbaye d’Auberive Haute-Marne

Tarif préférentiel 5€/personne et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez cette ancienne abbaye cistercienne, ses jardins et ses vergers. Un plan explicatif en plusieurs langues est disponible. Pour une visite plus complète, une visite commentée sur Android et iPhone est proposée gratuitement. Des guides interactifs des vergers sont également disponibles, afin de découvrir nos variétés anciennes et endémiques.

Abbaye d’Auberive 1 place de l’Abbaye, 52160 Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est 03 25 84 20 20 http://www.abbaye-auberive.com https://twitter.com/abbayeauberive?lang=fr;https://fr-fr.facebook.com/abbayedauberive/ L’abbaye cistercienne d’Auberive, fondée en 1135 par saint Bernard et quelques moines venus de l’abbaye de Clairvaux, est un témoin des grands mouvements de notre histoire. L’abbaye, 24ᵉ fille de Clairvaux, atteint son apogée en termes de possessions au XIIIᵉ siècle. Monastère de l’ordre cistercien jusqu’à la Révolution, elle est ensuite vendue comme bien national. L’abbaye a fait l’objet, partiellement et progressivement, d’un classement au titre des monuments historiques depuis 1956. Elle est aujourd’hui la propriété privée de la famille Volot, qui en assure la réhabilitation culturelle avec un centre d’art contemporain et une programmation riche (musique, théâtre, danse…) de début juin à fin septembre. Parking sur la place face à l’entrée de l’abbaye.

Découvrez cette ancienne abbaye cistercienne, ses jardins et ses vergers. Un plan explicatif en plusieurs langues est disponible. Pour une visite plus complète, une visite commentée sur Android et de…

Photo Pierre Defontaine – ARTGE