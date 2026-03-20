Balades Vertes en Haute-Marne Forêts et changement climatique Auberive
Balades Vertes en Haute-Marne Forêts et changement climatique Auberive samedi 26 septembre 2026.
Balades Vertes en Haute-Marne Forêts et changement climatique
Rendez-vous place de l’Abbaye d’Auberive Auberive Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Tout public
En partenariat avec l’Office National des Forêts
Les forêts subissent les effets du changement climatique, le hêtre connaît une phase de dépérissement variable selon les différents types de sol et exposition (les stations forestières).
Un parcours en forêt permettra d’illustrer les phénomènes en cours, tout en observant flore et faune associées.
Terrain accidenté, prévoir un équipement adapté bonnes chaussures, veste en cas de pluie.
Animation Bernard Didier, Jean-Jacques Boutteaux et Laurine Ollivier .
Rendez-vous place de l’Abbaye d’Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 7 60 56 66 96 naturehautemarne@laposte.net
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English :
L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Forêts et changement climatique Auberive a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne du Pays de Langres