Balades Vertes en Haute-Marne Forêts et changement climatique

Rendez-vous place de l’Abbaye d’Auberive Auberive Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Tout public

En partenariat avec l’Office National des Forêts

Les forêts subissent les effets du changement climatique, le hêtre connaît une phase de dépérissement variable selon les différents types de sol et exposition (les stations forestières).

Un parcours en forêt permettra d’illustrer les phénomènes en cours, tout en observant flore et faune associées.

Terrain accidenté, prévoir un équipement adapté bonnes chaussures, veste en cas de pluie.

Animation Bernard Didier, Jean-Jacques Boutteaux et Laurine Ollivier .

Rendez-vous place de l’Abbaye d’Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 7 60 56 66 96 naturehautemarne@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Forêts et changement climatique Auberive a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne du Pays de Langres