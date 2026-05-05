Ateliers d’Arts Plastiques Auberive
Ateliers d’Arts Plastiques Auberive mercredi 15 juillet 2026.
Auberive
Ateliers d’Arts Plastiques
Abbaye d’Auberive Auberive Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Tout public
Destinés aux enfants de 6 à 12 ans.
Découverte d’œuvres choisies dans l’exposition 2026 du Centre d’art contemporain.
Création d’une production individuelle avec technique au choix parmi les propositions de la séance.
Réservation obligatoire.
Chaque atelier est indépendant il est possible d’inscrire votre enfant à un ou plusieurs ateliers. .
Abbaye d’Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 20 20 contact@abbaye-auberive.com
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English :
L’événement Ateliers d’Arts Plastiques Auberive a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres
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