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Ateliers d’Arts Plastiques Auberive

Ateliers d’Arts Plastiques Auberive

Ateliers d’Arts Plastiques Auberive mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Abbaye d'Auberive

Ville : 52160 Auberive

Département : Haute-Marne

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif : 10 10 Tarif enfant Tarif enfant

Auberive

Ateliers d’Arts Plastiques

Abbaye d’Auberive Auberive Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Tout public
Destinés aux enfants de 6 à 12 ans.

Découverte d’œuvres choisies dans l’exposition 2026 du Centre d’art contemporain.
Création d’une production individuelle avec technique au choix parmi les propositions de la séance.
Réservation obligatoire.

Chaque atelier est indépendant il est possible d’inscrire votre enfant à un ou plusieurs ateliers.   .

Abbaye d’Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 20 20  contact@abbaye-auberive.com

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English :

L’événement Ateliers d’Arts Plastiques Auberive a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres

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