Auberive

Lecture musicale

Abbaye d’Auberive Auberive Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Tout public

Tous les Matins du Monde

Sylvain MARMORAT lecture

Evelyne PEUDON basse de viole

Tous les Matins du Monde est un roman écrit par Pascal Quignard et paru en 1991.

Biographie imaginaire d’un musicien historique réel du XVIIe siècle, Jean de Sainte-Colombe et de son élève Marin Marais davantage connu que son maître. La musique de la basse de viole, très prisée pendant le Grand Siècle , occupe une place capitale.

Lecture Extraits du roman Tous les Matins du Monde

Musique Les Voix Humaines de Marais, La Biscayenne de Sainte-Colombe, La Rêveuse de Marais, Chaconne La Buisson de Forqueray, La Polonoise de Marais, La Guitare de Marais, …

Résumé Au printemps 1650, Madame de Sainte-Colombe meurt, laissant son mari seul avec leurs deux petites filles, Madeleine et Toinette. Afin d’accroître leurs revenus, Monsieur de Sainte-Colombe donne des cours de viole de gambe. Il se plonge dans la musique pour oublier la mort de son épouse. Il travaille seul dans une cabane et perfectionne son instrument à tel point qu’il peut imiter toutes les inflexions de la voix humaine . .

Abbaye d’Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 20 20 contact@abbaye-auberive.com

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L’événement Lecture musicale Auberive a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres