Lecture musicale Auberive
Lecture musicale Auberive samedi 25 juillet 2026.
Auberive
Lecture musicale
Abbaye d’Auberive Auberive Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Tout public
Tous les Matins du Monde
Sylvain MARMORAT lecture
Evelyne PEUDON basse de viole
Tous les Matins du Monde est un roman écrit par Pascal Quignard et paru en 1991.
Biographie imaginaire d’un musicien historique réel du XVIIe siècle, Jean de Sainte-Colombe et de son élève Marin Marais davantage connu que son maître. La musique de la basse de viole, très prisée pendant le Grand Siècle , occupe une place capitale.
Lecture Extraits du roman Tous les Matins du Monde
Musique Les Voix Humaines de Marais, La Biscayenne de Sainte-Colombe, La Rêveuse de Marais, Chaconne La Buisson de Forqueray, La Polonoise de Marais, La Guitare de Marais, …
Résumé Au printemps 1650, Madame de Sainte-Colombe meurt, laissant son mari seul avec leurs deux petites filles, Madeleine et Toinette. Afin d’accroître leurs revenus, Monsieur de Sainte-Colombe donne des cours de viole de gambe. Il se plonge dans la musique pour oublier la mort de son épouse. Il travaille seul dans une cabane et perfectionne son instrument à tel point qu’il peut imiter toutes les inflexions de la voix humaine . .
Abbaye d’Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 20 20 contact@abbaye-auberive.com
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English :
L’événement Lecture musicale Auberive a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres
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