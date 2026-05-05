Concert de musique classique Quatuor Onslow Auberive

Auberive

Concert de musique classique Quatuor Onslow

Abbaye d’Auberive Auberive Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Tout public

Quatuor Onslow

Etienne ESPAGNE violon

Clara JASZCZYSZYN violon

Clément BATREL-GENIN alto

Guillaume EFFLER violoncelle

Le Quatuor Onslow se forme en 2013, réunissant de jeunes diplômés des Conservatoires de Paris, Vienne et Boston. Entré en janvier 2014 dans la classe du Quatuor Ysaye au CRR de Paris, il participe également aux master-class de ProQuartet (Paris). Il se forme notamment auprès de Yovan Markovitch et Luc-Marie Aguéra (quatuor Ysaye), de Jean Mouillère (quatuor Via Nova) lors du festival de la Roche-Guyon, et de Jean Sulem (quatuor Rosamonde) à l’occasion notamment du festival de Cervo (Italie) en 2014.

Ses membres se produisent aujourd’hui dans les plus grands orchestres français (Orchestre de Paris, Orchestre de Chambre de Paris, Orchestre de l’Opéra de Rouen, …) tout en continuant de se retrouver très régulièrement en quatuor pour des concerts en France comme à l’étranger, développant un répertoire large, depuis les classiques de l’Ecole de Vienne (Mozart, Haydn, Beethoven) et du romantisme allemand (Mendelssohn, Schumann, Brahms) jusqu’au répertoire français du XIXe siècle. Il ne néglige pas pour autant la musique contemporaine, avec notamment des créations de quatuors dont il est dédicataire (Dominique Preschez, Pascal Arnaud), ou encore les œuvres pour quatuor du grand compositeur vietnamien Tôn Thât Tiêt.

En avril 2019, le quatuor Onslow reçoit le Grand Prix de quatuor Rotary Paris-Normandie Via Nova , décerné et remis par Jean Mouillère, premier violon et fondateur du quatuor Via Nova. .

Abbaye d’Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 20 20 contact@abbaye-auberive.com

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English :

L’événement Concert de musique classique Quatuor Onslow Auberive a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres