À la découverte du Val Clavin, Joyau de Biodiversité Auberive jeudi 16 juillet 2026.

Auberive

À la découverte du Val Clavin, Joyau de Biodiversité

Chemins de traverse Maison forestière des Charbonnières Auberive Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Tout public

Sortie Nature Partez à la rencontre d’un espace naturel préservé au cœur du Val Clavin, où la forêt et l’eau s’entrelacent pour offrir un véritable refuge de biodiversité. Au fil de cette balade immersive, nous longerons le ruisseau du Val Clavin, dont les eaux façonnent les paysages et nourrissent la vie environnante.

Par le CIN d’Auberive

Gratuit

Sur inscription .

Chemins de traverse Maison forestière des Charbonnières Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

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English :

L’événement À la découverte du Val Clavin, Joyau de Biodiversité Auberive a été mis à jour le 2026-06-07 par Antenne du Pays de Langres