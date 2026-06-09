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Spectacle-Lecture en sous-bois Auberive

Spectacle-Lecture en sous-bois Auberive

Spectacle-Lecture en sous-bois Auberive dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : en forêt

Ville : 52160 Auberive

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Auberive

Spectacle-Lecture en sous-bois

en forêt Auberive Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Tout public
Sortie culturelle Partez sur les traces d’André Theuriet, guidé par un comédien professionnel, pour une immersion sensible et poétique dans l’univers de l’écrivain. Entre réalité et imaginaire, passé et présent, vous découvriez un territoire façonné par l’histoire et la poésie.
Par la compagnie Préface
Gratuit
Sur inscription   .

en forêt Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 23 30 91  evenements@forets-parcnational.fr

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English :

L’événement Spectacle-Lecture en sous-bois Auberive a été mis à jour le 2026-06-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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