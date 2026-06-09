Auberive

Spectacle-Lecture en sous-bois

en forêt Auberive Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Tout public

Sortie culturelle Partez sur les traces d’André Theuriet, guidé par un comédien professionnel, pour une immersion sensible et poétique dans l’univers de l’écrivain. Entre réalité et imaginaire, passé et présent, vous découvriez un territoire façonné par l’histoire et la poésie.

Par la compagnie Préface

Gratuit

Sur inscription .

en forêt Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

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English :

L’événement Spectacle-Lecture en sous-bois Auberive a été mis à jour le 2026-06-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne