Spectacle-Lecture en sous-bois Auberive
Spectacle-Lecture en sous-bois Auberive dimanche 26 juillet 2026.
Auberive
Spectacle-Lecture en sous-bois
en forêt Auberive Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Tout public
Sortie culturelle Partez sur les traces d’André Theuriet, guidé par un comédien professionnel, pour une immersion sensible et poétique dans l’univers de l’écrivain. Entre réalité et imaginaire, passé et présent, vous découvriez un territoire façonné par l’histoire et la poésie.
Par la compagnie Préface
Gratuit
Sur inscription .
en forêt Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle-Lecture en sous-bois Auberive a été mis à jour le 2026-06-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
À voir aussi à Auberive (Haute-Marne)
- Concert de musique Country Folk Loner Deer Auberive 27 juin 2026
- Ateliers d’Arts Plastiques Auberive 15 juillet 2026
- Concert de musique brésilienne Bocata Trio Auberive 18 juillet 2026
- Lecture musicale Auberive 25 juillet 2026
- Concert Au Fil Du Vent Auberive 9 août 2026