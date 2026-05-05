Auberive

Concert Au Fil Du Vent

Abbaye d’Auberive Auberive Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Tout public

Musique classique, traditionnelles d’Europe centrale et d’Amérique Latine.

Au Fil Du Vent

Bruno MAURICE accordéon

Raphaël JOUAN violoncelle

Le duo Bruno Maurice et Raphaël Jouan est révélé en 2017 au Festival de Musique des Arcs. Depuis, les deux amis ont été invités à jouer dans des cadres très variés, scènes classiques (Arsenal de Metz), festivals éclectiques (Tourcoing Jazz Festival, Festival Romantique du Loir, Uzeste Musical, Fête de l’Huma …), jazz clubs (Atelier du Plateau, Sunset Sunside), ou encore dans le cadre de Hors Saison Musicale, association apportant la musique en milieu rural.

Ce programme est librement inspiré des musiques et thèmes de Bruno Maurice, Bernard Cavanna, Igor Stravinsky, Astor Piazolla, Marc Perrone, Tony Murena, de musiques traditionnelles d’Europe Centrale et d’Amérique Latine. Chaque pièce est abordée avec une sensibilité propre, entre respect des traditions et liberté d’improvisation, pour une interprétation vivante et toujours en mouvement. Ce programme Au Fil du Vent sera enregistré en 2026 pour le label B Records. .

Abbaye d’Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 20 20 contact@abbaye-auberive.com

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English :

L’événement Concert Au Fil Du Vent Auberive a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres