Visite du centre d’art contemporain de l’abbaye d’Auberive, Abbaye d’Auberive, Auberive

Informations pratiques

Visite du centre d’art contemporain de l’abbaye d’Auberive 19 et 20 septembre Abbaye d’Auberive Haute-Marne

Tarif pour l’exposition est inclus dans le prix d’entrée de l’abbaye : 5€/pers. et gratuit pour les enfants (-12ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Explorez, au cœur de l’abbaye d’Auberive, un univers d’automates nés de l’imaginaire de Gilbert Peyre. Une sélection d’oeuvres de la Collection Volot est présentée au 1er étage du centre d’art avec Jean-Pierre Nadau et Muriel Belin, Georges Bru, Philippe Dereux, Fred Deux, Sabrina Gruss, Andrée et Jean Moiziard, Louis Pons, Ronan-Jim Sévellec et Joel-Peter Witkin.

Ces artistes partagent ce regard de biais étonné et étonnant, anticonformiste, qui leur fait recréer leur monde, des mondes, arrangés selon leur propre convenance. On y retrouve un certain sens de l’humour, tendre et cruel, un regard parfois acéré sur la société dans laquelle ils évoluent, et dont ils dénoncent les outrances, une façon de rendre visible ce que l’on préfère ignorer même inconsciemment.

Abbaye d’Auberive 1 place de l’Abbaye, 52160 Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est 03 25 84 20 20 http://www.abbaye-auberive.com https://twitter.com/abbayeauberive?lang=fr;https://fr-fr.facebook.com/abbayedauberive/ L’abbaye cistercienne d’Auberive, fondée en 1135 par saint Bernard et quelques moines venus de l’abbaye de Clairvaux, est un témoin des grands mouvements de notre histoire. L’abbaye, 24ᵉ fille de Clairvaux, atteint son apogée en termes de possessions au XIIIᵉ siècle. Monastère de l’ordre cistercien jusqu’à la Révolution, elle est ensuite vendue comme bien national. L’abbaye a fait l’objet, partiellement et progressivement, d’un classement au titre des monuments historiques depuis 1956. Elle est aujourd’hui la propriété privée de la famille Volot, qui en assure la réhabilitation culturelle avec un centre d’art contemporain et une programmation riche (musique, théâtre, danse…) de début juin à fin septembre. Parking sur la place face à l’entrée de l’abbaye.

Explorez, au cœur de l’abbaye d’Auberive, un univers d’automates nés de l’imaginaire de Gilbert Peyre. Une sélection d’oeuvres de la Collection Volot est présentée au 1er étage du centre d’art avec …

Atelier de Gilbert Peyre, Montmartre, 2000 © ADAGP, Paris, 2026