Journées européennes du patrimoine à France Télévisions, France Télévisions, Paris

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine à France Télévisions 19 et 20 septembre France Télévisions Paris

Les inscriptions ouvriront ultérieurement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez visiter les coulisses de France Télévisions, vous serez accueillis au Siège de France Télévisions (Paris 15e) par les personnels techniques, les journalistes et les équipes internes avec lesquels vous pourrez échanger sur les métiers de l’audiovisuel. Vous découvrirez également les studios et régies. Des animateurs et animatrices du groupe viendront à votre rencontre au fil du week-end.

France Télévisions 18 rue du professeur Florian Delbarre 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.francetelevisions.fr/et-vous/mon-offre-fidelite/autres-operations-fidelite/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-57271 »}]

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