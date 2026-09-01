Journées européennes du patrimoine à la Grotte de Rouffignac Route de la Grotte Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Informations pratiques

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Journées européennes du patrimoine à la Grotte de Rouffignac

Route de la Grotte Grotte de Rouffignac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

10h-11h30/14h-17h. Visite conférence en petit train électrique. Géologie, ours et artistes paléolithiques au programme! Réservation conseillée. 6€-9€

Visite-conférence à la découverte de la grotte préhistorique de Rouffignac.

Les visiteurs explorent d’abord la dimension géologique de l’un des plus vastes réseaux karstiques de Dordogne, avant de s’intéresser à la fréquentation des lieux par les ours, puis par les artistes paléolithiques, il y a 17 000 ans.

La visite s’effectue en train électrique et dure 1 heure 10.

Départs des visites 10h20, 11h30, 14h20, 15h00, 16h30

Réservation conseillée .

Route de la Grotte Grotte de Rouffignac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 41 71

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English : Journées européennes du patrimoine à la Grotte de Rouffignac

10:00 a.m.–11:30 a.m./2:00 p.m.–5:00 p.m. Guided tour with commentary aboard a small electric train. Geology, bears, and Paleolithic artists are on the agenda! Reservations recommended. 6?–9?

L’événement Journées européennes du patrimoine à la Grotte de Rouffignac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère