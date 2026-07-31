Journées Européennes du patrimoine A la recherche du livre perdu de la comtesse Sophie Lorentzen
samedi 19 septembre 2026 · Lorentzen
Informations pratiques
Lorentzen
Journées Européennes du patrimoine A la recherche du livre perdu de la comtesse Sophie
90 Rue Principale Lorentzen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Lieu de RDV communiqué à l’inscription.
De 8 ans à 11 ans, présence OBLIGATOIRE d’un adulte.
Livret à retirer à l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue
90 rue Principale, Lorentzen
L’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue vous propose de partir à la recherche du livre perdu de la Comtesse Sophie, la dernière habitante du château de Lorentzen au 18ème siècle. A travers ce jeu de piste, découvrez le village, le château et ses dépendances.
Livret à retirer à l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue,
90 rue Principale, Lorentzen.
Famille avec enfants de 8 à 11 ans. 0 .
90 Rue Principale Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net
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English :
The meeting place will be provided upon registration.
For children ages 8 to 11, an adult must accompany them.
Pick up your booklet at the Alsace Bossue Tourist Office
90 rue Principale, Lorentzen
L’événement Journées Européennes du patrimoine A la recherche du livre perdu de la comtesse Sophie Lorentzen a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue