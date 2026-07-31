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AGENDA · Lorentzen

Journées Européennes du patrimoine A la recherche du livre perdu de la comtesse Sophie Lorentzen

samedi 19 septembre 2026 · Lorentzen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
90 Rue Principale
Ville
67430 Lorentzen
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Lorentzen

Journées Européennes du patrimoine A la recherche du livre perdu de la comtesse Sophie

90 Rue Principale Lorentzen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Lieu de RDV communiqué à l’inscription.
De 8 ans à 11 ans, présence OBLIGATOIRE d’un adulte.

Livret à retirer à l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue
90 rue Principale, Lorentzen
L’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue vous propose de partir à la recherche du livre perdu de la Comtesse Sophie, la dernière habitante du château de Lorentzen au 18ème siècle. A travers ce jeu de piste, découvrez le village, le château et ses dépendances.
Livret à retirer à l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue,
90 rue Principale, Lorentzen.
Famille avec enfants de 8 à 11 ans. 0  .

90 Rue Principale Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39  tourisme@alsace-bossue.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The meeting place will be provided upon registration.
For children ages 8 to 11, an adult must accompany them.

Pick up your booklet at the Alsace Bossue Tourist Office
90 rue Principale, Lorentzen

L’événement Journées Européennes du patrimoine A la recherche du livre perdu de la comtesse Sophie Lorentzen a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue

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