Informations pratiques

Lorentzen

Journées Européennes du patrimoine A la recherche du livre perdu de la comtesse Sophie

90 Rue Principale Lorentzen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Lieu de RDV communiqué à l’inscription.

De 8 ans à 11 ans, présence OBLIGATOIRE d’un adulte.

Livret à retirer à l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue

90 rue Principale, Lorentzen

L’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue vous propose de partir à la recherche du livre perdu de la Comtesse Sophie, la dernière habitante du château de Lorentzen au 18ème siècle. A travers ce jeu de piste, découvrez le village, le château et ses dépendances.

Livret à retirer à l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue,

90 rue Principale, Lorentzen.

Famille avec enfants de 8 à 11 ans. 0 .

90 Rue Principale Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net

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English :

The meeting place will be provided upon registration.

For children ages 8 to 11, an adult must accompany them.

Pick up your booklet at the Alsace Bossue Tourist Office

90 rue Principale, Lorentzen

L’événement Journées Européennes du patrimoine A la recherche du livre perdu de la comtesse Sophie Lorentzen a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue