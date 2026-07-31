Informations pratiques

Lorentzen

Journées Européennes du patrimoine Exposition Observatoire photographique du paysage

90 rue Principale Lorentzen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Entrée libre. Tout public.

Cette exposition Paysage temps, OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU PAYSAGE, 20 ans d’observation d’une ruralité française présente le travail du photographe Thierry Girard dans les Vosges du Nord et propose une lecture croisée de l’évolution des paysages, de leur compréhension tout en explorant le champ des paysages de demain. 0 .

90 rue Principale Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 55 55 info@grangeauxpaysages.fr

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English :

Free admission. Open to all.

L’événement Journées Européennes du patrimoine Exposition Observatoire photographique du paysage Lorentzen a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue