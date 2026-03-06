AGENDA · Jard-sur-Mer
Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Lieu-Dieu Jard-sur-Mer Jard-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Jard-sur-Mer
Informations pratiques
Jard-sur-Mer
Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Lieu-Dieu Jard-sur-Mer
Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
.
Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 20 42 65 38 contact@soelle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Lieu-Dieu Jard-sur-Mer Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
À voir aussi à Jard-sur-Mer (Vendée)
- Atelier peinture pour les enfants Rue de l’Océan Jard-sur-Mer 26 août 2026
- Concert du groupe Macadam Hirsute Rue du Commandant Guilbaud Jard-sur-Mer 26 août 2026
- Sortie découverte nature Pointe du Payré Route du Payré Jard-sur-Mer 27 août 2026
- Atelier créatif Collage papiers Boutik La fille sur le pont Jard-sur-Mer 28 août 2026
- A la recherche des nudibranches Sur réservation Jard-sur-Mer 29 août 2026