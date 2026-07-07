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AGENDA · Jard-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye du Lieu-Dieu Route de l’Abbaye du Lieu Dieu Jard-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Route de l'Abbaye du Lieu Dieu · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route de l'Abbaye du Lieu Dieu
Adresse
Abbaye du Lieu-Dieu
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye du Lieu-Dieu

Route de l’Abbaye du Lieu Dieu Abbaye du Lieu-Dieu Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

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Route de l’Abbaye du Lieu Dieu Abbaye du Lieu-Dieu Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 20 42 65 38  contact@mingaco.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye du Lieu-Dieu Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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