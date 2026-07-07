Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye du Lieu-Dieu Route de l’Abbaye du Lieu Dieu Jard-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Route de l'Abbaye du Lieu Dieu · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Jard-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye du Lieu-Dieu

Route de l’Abbaye du Lieu Dieu Abbaye du Lieu-Dieu Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

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Route de l’Abbaye du Lieu Dieu Abbaye du Lieu-Dieu Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 20 42 65 38 contact@mingaco.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye du Lieu-Dieu Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral