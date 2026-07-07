Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye du Lieu-Dieu Route de l’Abbaye du Lieu Dieu Jard-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Route de l'Abbaye du Lieu Dieu · Jard-sur-Mer
Informations pratiques
Jard-sur-Mer
Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye du Lieu-Dieu
Route de l’Abbaye du Lieu Dieu Abbaye du Lieu-Dieu Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
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Route de l’Abbaye du Lieu Dieu Abbaye du Lieu-Dieu Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 20 42 65 38 contact@mingaco.fr
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye du Lieu-Dieu Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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