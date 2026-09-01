Journées Européennes du Patrimoine# à Lanorven Lieu-dit Lanorven Plabennec

Informations pratiques

Plabennec

#Journées Européennes du Patrimoine# à Lanorven

Lieu-dit Lanorven Chapelle et musée de Lanorven Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Santez Anna Lanorven vous accueille sur le site de Lanorven pour un week-end de découvertes et de rencontres.

De nombreuses animations rythmeront ces deux journées

L’association Beg An Douar vous fera découvrir les costumes bretons et les techniques de repassage des coiffes traditionnelles. Les membres de Dasa Ar Mein et plusieurs sculpteurs sur pierre proposeront des démonstrations de leur savoir-faire et exposeront leurs réalisations. Les Vanniers des Abers seront également présents pour partager leur passion de l’art du tressage.

Dans le musée de la forge, riche collection d’outils et de matériels anciens, Daniel Abéguilé fera revivre le métier de forgeron à travers des démonstrations de travail du fer.

La chapelle accueillera quant à elle une exposition du Club de loisirs créatifs de Plabennec.

Le samedi 19 septembre à partir de 15h30, le groupe Briata animera l’après-midi avec des chansons de son répertoire et invitera le public à partager un moment musical et festif.

Venez découvrir un site patrimonial remarquable et échanger avec les passionnés qui le font vivre ! .

Lieu-dit Lanorven Chapelle et musée de Lanorven Plabennec 29860 Finistère Bretagne

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English :

L’événement #Journées Européennes du Patrimoine# à Lanorven Plabennec a été mis à jour le 2026-09-01 par OT PAYS DES ABERS