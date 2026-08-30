Théâtre Les feux de l’été Salle Tanguy Malmanche Plabennec

Informations pratiques

Plabennec

Théâtre Les feux de l’été

Salle Tanguy Malmanche Place du Champ de Foire Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Une comédie estivale pleine de bonne humeur proposée par la Compagnie d’Yvias et organisée par l’association Santez Anna Lanorven.

Laissez-vous entraîner dans l’univers truculent de Jean-Pierre et Véro. Cette année, pas de départ en camping-car pour le couple qui reçoit ses amis pour un barbecue du 14 juillet. Mais entre les préparatifs qui prennent du retard, les petits conflits du quotidien, les invités plus ou moins appréciés et les imprévus qui s’enchaînent, la journée s’annonce mouvementée ! Une seule certitude chez les Bailly, il n’y a pas de 14 juillet sans feu d’artifice…

Portée par des dialogues pétillants et des situations aussi cocasses qu’universelles, cette comédie de Pascal Chivet et Sylvie Danger, adaptée et mise en scène par Yvan Mahé, promet une soirée de rires et de convivialité.

Une comédie familiale et chaleureuse, idéale pour partager un agréable moment de détente entre amis ou en famille .

Salle Tanguy Malmanche Place du Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne

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L’événement Théâtre Les feux de l’été Plabennec a été mis à jour le 2026-08-30 par OT PAYS DES ABERS