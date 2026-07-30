Journées européennes du patrimoine à Martigues Divers lieux, voir programme Martigues

Informations pratiques

Martigues

Journées européennes du patrimoine à Martigues

Du vendredi 18 au lundi 21 septembre 2026. Divers lieux, voir programme Dans toute la ville Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-18

Comme chaque année, profitez des journées européennes du patrimoine à Martigues. Quel est le thème de l’édition 2026 ? Patrimoine photographique et patrimoine en péril raviver, résister et réimaginer.Familles

Vous êtes invité à explorer, découvrir ou redécouvrir Martigues à travers visites, ateliers et animations.

Programme complet à venir.



Le programme de l’Office de Tourisme. Inscription à l’Office ou en ligne sur martigues-tourisme.com

– Du 7 au 21 septembre Rallye Photo Patrimoine Objectif île !

Armés de votre smartphone, transformez-vous en véritable détective du temps. L’objectif ? Retrouver 3 spots historiques emblématiques disséminés dans la Venise Provençale.

Du charme pittoresque du Miroir aux Oiseaux aux façades colorées du canal Saint-Sébastien, observez la ville d’un œil nouveau. Le cliché se rapprochant le plus du cadre de la photo d’origine, remporte une décoration 100% martégale d’une valeur de 35€.



– Le 19 septembre à 9h30 Captez l’âme de l’Ile balade photographique insolite.

Laissez-vous guider dans les ruelles secrètes du quartier de l’Ile, appareil en main et œil grand ouvert. Aux côtés d’un photographe passionné du Photo Club de Martigues, vous apprendrez à voir ce que l’on ne regarde plus une façade léchée par le sel et le temps, un volet bleu craquelé par l’été, le reflet d’un canal qui tremble dans la lumière dorée…



Retrouvez aussi nos jeux de piste en autonomie Découvrir Martigues par une chasse aux trésor (dès 6 ans), les balades ludiques au Grand Parc de Figuerolles ou sur le littoral de la Côte Bleue (dès 4 ans) et une Odyssée en Provence par My Explore Bag (dès 6 ans).



Le programme général.

– Vendredi 18 septembre à 16h Visite commentée du Fort de Bouc.

– Samedi 19 septembre de 14h à 18h Bodypainting, ateliers de création numérique et démonstration de sérigraphie autour de l’exposition. Bal trad.

– Samedi 19 septembre à 10h et 16h Visite commentée du Fort de Bouc.

– Dimanche 20 septembre de 14h à 18h Bodypainting, ateliers de création numérique et démonstration de sérigraphie autour de l’exposition. Bal trad. .

Divers lieux, voir programme Dans toute la ville Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

As every year, enjoy the European Heritage Days in Martigues. What is the theme of the 2026 edition? Photographic heritage and heritage at risk: reviving, resisting, and reimagining.

L’événement Journées européennes du patrimoine à Martigues Martigues a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Martigues