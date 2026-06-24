Journées européennes du patrimoine à Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Gervais-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Gervais-les-Bains
Journées européennes du patrimoine à Saint-Gervais
Centre Ville Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le temps d’un week-end, venez découvrir ou redécouvrir l’étonnant patrimoine de Saint-Gervais à travers des visites exceptionnelles et gratuites !
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Centre Ville Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 78 95 serviceculturel@saintgervais.com
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English :
For one weekend, come and discover or rediscover the amazing heritage of Saint-Gervais through exceptional and free visits!
L’événement Journées européennes du patrimoine à Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc
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