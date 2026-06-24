Informations pratiques

Saint-Gervais-les-Bains

Journées européennes du patrimoine à Saint-Gervais

Centre Ville Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le temps d’un week-end, venez découvrir ou redécouvrir l’étonnant patrimoine de Saint-Gervais à travers des visites exceptionnelles et gratuites !

.

Centre Ville Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 78 95 serviceculturel@saintgervais.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For one weekend, come and discover or rediscover the amazing heritage of Saint-Gervais through exceptional and free visits!

L’événement Journées européennes du patrimoine à Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc