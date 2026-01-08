47ème Foire Agricole Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains

47ème Foire Agricole

La Foire Agricole est LE rendez-vous des agriculteurs et des amoureux du terroir de la région. Partez à la rencontre de ceux qui perpétuent le savoir-faire de montagne.

Saint-Gervais-les-Bains Centre ville Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@foireagri-st-gervais.fr

English : 47th Agricultural Fair

Coming soon! The Foire Agricole is THE meeting place for farmers and lovers of the region’s terroir. Come and meet those who perpetuate mountain know-how.

