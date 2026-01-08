47ème Foire Agricole Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains
47ème Foire Agricole
Saint-Gervais-les-Bains Centre ville Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
2026-10-18
La Foire Agricole est LE rendez-vous des agriculteurs et des amoureux du terroir de la région. Partez à la rencontre de ceux qui perpétuent le savoir-faire de montagne.
Saint-Gervais-les-Bains Centre ville Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@foireagri-st-gervais.fr
English : 47th Agricultural Fair
Coming soon! The Foire Agricole is THE meeting place for farmers and lovers of the region’s terroir. Come and meet those who perpetuate mountain know-how.
