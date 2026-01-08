La Montée du Nid d’aigle 39ème édition Le Fayet Saint-Gervais-les-Bains

La Montée du Nid d’aigle 39ème édition

Le Fayet 355 allée du Dr Lépinay Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

2026-07-18

Course mythique/ seule étape française de coupe du monde de course en montagne.

Nouvelle édition, nouveau parcours.



Inscription ouverte



Départ Parc Thermal du Fayet

Arrivée Bellevue

Distance 19,5 KM

Dénivelé 2000 D+

Le Fayet 355 allée du Dr Lépinay Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 76 08 tourisme@saintgervais.com

English : La Montée du Nid d’aigle 39th edition

19.5 KM for 2000 D +

A very athletic race crossing the alpine floors to arrive at the gateway to mountaineering Mont-Blanc



Follow the event’s news on the @monteeduniddaigle Facebook page.

Registration are open

