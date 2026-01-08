La Montée du Nid d’aigle 39ème édition Le Fayet Saint-Gervais-les-Bains
La Montée du Nid d’aigle 39ème édition Le Fayet Saint-Gervais-les-Bains samedi 18 juillet 2026.
La Montée du Nid d’aigle 39ème édition
Le Fayet 355 allée du Dr Lépinay Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie
Course mythique/ seule étape française de coupe du monde de course en montagne.
Nouvelle édition, nouveau parcours.
Inscription ouverte
Départ Parc Thermal du Fayet
Arrivée Bellevue
Distance 19,5 KM
Dénivelé 2000 D+
Le Fayet 355 allée du Dr Lépinay Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 76 08 tourisme@saintgervais.com
English : La Montée du Nid d’aigle 39th edition
19.5 KM for 2000 D +
A very athletic race crossing the alpine floors to arrive at the gateway to mountaineering Mont-Blanc
Follow the event’s news on the @monteeduniddaigle Facebook page.
Registration are open
