Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc Saint-Gervais-les-Bains
Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc Saint-Gervais-les-Bains mercredi 23 décembre 2026.
Saint-Gervais-les-Bains
Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc
Centre Ville Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23 17:00:00
fin : 2026-12-30 22:00:00
Date(s) :
2026-12-23
Pour fêter la fin de l’année, les Lumières de Saint-Gervais reviennent illuminer la ville. Dès la nuit tombée, Saint-Gervais s’habille de lumière et dévoile des installations contemplatives et sonores qui ne vous laisseront pas indifférents.
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Centre Ville Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 76 08 tourisme@saintgervais.com
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English : Saint-Gervais Mont-Blanc Festival of Lights
To celebrate the end of the year, the Lumières de Saint-Gervais lights festival returns to illuminate the town. As night falls, Saint-Gervais is bathed in light, revealing contemplative light and sound installations that are sure to impress.
L’événement Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc Saint-Gervais-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc
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