Saint-Gervais-les-Bains

Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc

Centre Ville Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-23 17:00:00

fin : 2026-12-30 22:00:00

Date(s) :

2026-12-23

Pour fêter la fin de l’année, les Lumières de Saint-Gervais reviennent illuminer la ville. Dès la nuit tombée, Saint-Gervais s’habille de lumière et dévoile des installations contemplatives et sonores qui ne vous laisseront pas indifférents.

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Centre Ville Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 76 08 tourisme@saintgervais.com

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English : Saint-Gervais Mont-Blanc Festival of Lights

To celebrate the end of the year, the Lumières de Saint-Gervais lights festival returns to illuminate the town. As night falls, Saint-Gervais is bathed in light, revealing contemplative light and sound installations that are sure to impress.

L’événement Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc Saint-Gervais-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc