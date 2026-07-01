Lecture de Kamishibaïs, Bibliothèque Fernand Braudel, Saint-Gervais-les-Bains
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Fernand Braudel · Saint-Gervais-les-Bains
Informations pratiques
Lecture de Kamishibaïs Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque Fernand Braudel Haute-Savoie
A partir de 4 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00
Venez en famille écouter une heure du conte spécial lecture de kamishibaïs, un dispositif du pays du Levant, pour raconter des histoires à partir d’un petit théâtre de papier.
Bibliothèque Fernand Braudel 450 avenue du mont d’Arbois Saint Gervais les Bains Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450935790 https://bibliotheque.saintgervais.com/ Parking gratuit en proximité
Biblis en folie 2026
©mairie Saint-Gervais
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