Tour du mont blanc Cyclo Saint-Gervais-les-Bains

Tour du mont blanc Cyclo

Pont de Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Le Tour du Mont-Blanc Cyclo est une référence parmi les épreuves d’ultra-cyclisme. Au départ des Saisies, les coureurs devront parcourir 330 km et 8 300 m de dénivelé positif en une seule journée

Pont de Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 76 08 tourisme@saintgervais.com

English : Tour du mont blanc Cyclo

The Tour du Mont-Blanc Cyclo is a benchmark among ultra-cycling events. Starting from Les Saisies, riders will have to cover 330 km and 8,300 m of elevation gain in a single day.

