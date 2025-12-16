La Montagn’Hard 19ème édition Saint-Gervais-les-Bains
La Montagn’Hard 19ème édition Saint-Gervais-les-Bains samedi 4 juillet 2026.
Saint-Gervais-les-Bains
La Montagn’Hard 19ème édition
Saint-Nicolas de Véroce Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie
Tarif : 60 – 60 – 120 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
La Montagn’hard propose un week-end de trail sur les plus beaux sentiers du val Montjoie. Tout au long de votre parcours, vous vous régalerez de ces paysages dont on ne peut se lasser Mont-Blanc, glacier de Miage, Beaufortain, Aravis…
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Saint-Nicolas de Véroce Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 16 18 98
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English : La Montagn’Hard 19ème édition
Come and discover the most severe slopes of the Haute-Savoie trail.
La Mini’Hard 20 KM
La Mi’Hard 50 KM
La Moins’s Hard 70 KM
La Montagn’Hard 100 KM
L’événement La Montagn’Hard 19ème édition Saint-Gervais-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc
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