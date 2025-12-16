Saint-Gervais-les-Bains

La Montagn’Hard 19ème édition

Saint-Nicolas de Véroce Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : 60 – 60 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

La Montagn’hard propose un week-end de trail sur les plus beaux sentiers du val Montjoie. Tout au long de votre parcours, vous vous régalerez de ces paysages dont on ne peut se lasser Mont-Blanc, glacier de Miage, Beaufortain, Aravis…

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Saint-Nicolas de Véroce Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 16 18 98

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English : La Montagn’Hard 19ème édition

Come and discover the most severe slopes of the Haute-Savoie trail.

La Mini’Hard 20 KM

La Mi’Hard 50 KM

La Moins’s Hard 70 KM

La Montagn’Hard 100 KM

L’événement La Montagn’Hard 19ème édition Saint-Gervais-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc