Journées européennes du patrimoine à Saint-Nazaire-sur-Charente Mairie de Saint-Nazaire sur Charente Saint-Nazaire-sur-Charente
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Saint-Nazaire sur Charente · Saint-Nazaire-sur-Charente
Informations pratiques
Saint-Nazaire-sur-Charente
Journées européennes du patrimoine à Saint-Nazaire-sur-Charente
Mairie de Saint-Nazaire sur Charente 1 rue du Bourg Saint-Nazaire-sur-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pendant les journées européennes du patrimoine, participez à un jeu de piste pour découvrir le patrimoine bâti du village
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Mairie de Saint-Nazaire sur Charente 1 rue du Bourg Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 81 01 culturepatrimoine.17780@gmail.com
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English : European Heritage Days at Saint-Nazaire-sur-Charente
During European Heritage Days, take part in a treasure hunt to discover the village’s built heritage
L’événement Journées européennes du patrimoine à Saint-Nazaire-sur-Charente Saint-Nazaire-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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