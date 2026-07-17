Journées européennes du patrimoine à Saint-Nazaire-sur-Charente Mairie de Saint-Nazaire sur Charente Saint-Nazaire-sur-Charente

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Saint-Nazaire sur Charente · Saint-Nazaire-sur-Charente

Informations pratiques

Saint-Nazaire-sur-Charente

Journées européennes du patrimoine à Saint-Nazaire-sur-Charente

Mairie de Saint-Nazaire sur Charente 1 rue du Bourg Saint-Nazaire-sur-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pendant les journées européennes du patrimoine, participez à un jeu de piste pour découvrir le patrimoine bâti du village

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Mairie de Saint-Nazaire sur Charente 1 rue du Bourg Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 81 01 culturepatrimoine.17780@gmail.com

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English : European Heritage Days at Saint-Nazaire-sur-Charente

During European Heritage Days, take part in a treasure hunt to discover the village’s built heritage

L’événement Journées européennes du patrimoine à Saint-Nazaire-sur-Charente Saint-Nazaire-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan