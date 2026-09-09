Journées Européennes du Patrimoine à Vulcania, Vulcania, Saint-Ours

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine à Vulcania 19 et 20 septembre Vulcania Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, Vulcania vous invite à découvrir le parc autrement grâce à des visites découverte exceptionnelles.

Partez à la découverte de l’histoire et de l’architecture de Vulcania, et accédez aux coulisses de son célèbre Cratère.

Ces visites guidées architecturales sont proposées gratuitement dans le cadre de l’événement JEP

Vulcania 2 Rte de Mazayes, 63230 Saint-Ours Saint-Ours 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 19 70 10 https://www.vulcania.com/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-a-vulcania/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vulcania.com/les-journees-europeennes-du-patrimoine/ »}] Vulcania, parc d’attractions et d’animations autour de la découverte des volcans et de la planète Terre, est un lieu où s’amuser et découvrir les secrets du volcanisme, des phénomènes naturels et du Système solaire. L’architecture du parc a été imaginée par Hans Hollein, prix Pritzker d’architecture en 1985.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, Vulcania vous invite à découvrir le parc autrement grâce à des visites découverte exceptionnelles.

Partez à la découverte de l’histoire et de l’architecture de Vulcania, et accédez aux coulisses de son célèbre Cratère. Ces visites guidées sont proposées gratuitement dans le cadre de l’événement.

Pour prolonger l’expérience, les participants pourront également bénéficier de 50 % de réduction sur leur billet d’entrée le jour de la visite afin de profiter des attractions et animations du parc. Une occasion unique de découvrir les secrets de Vulcania au cœur des volcans d’Auvergne. Parking gratuit – Bornes de recharges (payantes) à disposition

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, Vulcania vous invite à découvrir le parc autrement grâce à des visites découverte exceptionnelles.

©VULCANIA