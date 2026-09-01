Journées européennes du patrimoine Abbaye Saint-Wandrille Abbaye Saint-Wandrille Rives-en-Seine

Informations pratiques

Rives-en-Seine

Journées européennes du patrimoine Abbaye Saint-Wandrille

Abbaye Saint-Wandrille 2 Rue Saint-Jacques Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée du cloître et du réfectoire de l’abbaye Saint-Wandrille

Abbaye fondée au VIIe siècle par saint Wandrille, plusieurs fois ruinée, toujours reconstruite et agrandie, elle est de nouveau occupée par une communauté bénédictine depuis 1931. Elle est située dans un enclos et conserve des traces des époques successives, du XIe au XXe siècle des parties romanes avec la chapelle Saint-Saturnin et le réfectoire ; des parties gothiques ruines de l’église Saint Pierre, pièces du rez-de-chaussée de l’aile Est, granges, galeries du cloître ; des éléments du XVIe siècle réseau hydraulique et ensemble des canalisations ; des parties reconstruites par les mauristes entre 1640 et 1680 bâtiments est et ouest, communs, aménagements des jardins en terrasse et du parc, ainsi que la majeure partie de la clôture ; des éléments du XVIIIe siècle cadran solaire, porterie, portail de Jarente et pavillons ; un nouveau portail de 1870 la porte de Stacpoole ; des constructions du XXe siècle église abbatiale actuelle, constituée principalement d’une grange médiévale rapportée, et chapelle Notre-Dame de Caillouville.

Horaires

– samedi 19 septembre 2026 de 11h00 à 12h30

– samedi 19 septembre 2026 de 15h à 17h

– dimanche 20 septembre 2026 de 11h00 à 12h30

– dimanche 20 septembre 2026 de 15h à 17h

Tarif 5 € .

Abbaye Saint-Wandrille 2 Rue Saint-Jacques Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 23 11

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English : Journées européennes du patrimoine Abbaye Saint-Wandrille

L’événement Journées européennes du patrimoine Abbaye Saint-Wandrille Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme