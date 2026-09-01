Informations pratiques

Uffholtz

Journées européennes du patrimoine Abri-Mémoire

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez Émotions en résonance lors de visites guidées à 14h et 16h. Profitez aussi d’ateliers de broderie, création textile et cyanotype de 13h30 à 17h30 pour créer une pièce unique avec Mélanie Taffin.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Abri mémoire propose une expérience mêlant découverte, créativité et émotions. Explorez l’exposition Émotions en résonance à travers un dialogue entre art contemporain et archives historiques. Participez également à des ateliers de broderie, création textile et cyanotype pour imaginer une œuvre unique à emporter, accompagné par l’artiste Mélanie Taffin. Un moment accessible à tous, entre partage et création. .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

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English :

%C0 During Heritage Days, discover %AB %C9motions en r%E9sonance %BB during guided tours at 2:00 p.m. and 4:00 p.m. You can also enjoy embroidery, textile design, and cyanotype workshops from 1:30 p.m. to 5:30 p.m. to create a one-of-a-kind piece with Mélanie Taffin.

L’événement Journées européennes du patrimoine Abri-Mémoire Uffholtz a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay