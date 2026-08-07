Marché aux puces Uffholtz
dimanche 6 septembre 2026 · Uffholtz
Informations pratiques
Uffholtz
Marché aux puces
Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Vide grenier dans les rues de la commune, organisé par le Foyer Saint-Érasme. Buvette et petite restauration sur place.
Vide grenier traditionnel dans les rues de la commune, organisé par le foyer Saint Erasme. Buvette et petite restauration (tartes flambées, carpes frites…) sur place. .
Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 49 60 23
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English :
A yard sale on the streets of the town, organized by the Foyer Saint-Érasme. Refreshments and light snacks available on site.
L’événement Marché aux puces Uffholtz a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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