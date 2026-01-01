Papotage et jardinage

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25 11:00:00

fin : 2026-01-25 12:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Papotage et jardinage autour du haricot, du vert au rouge, du nain au grimpant découvrez le Phaseolus vulgaris sous toutes ses formes !

Un moment convivial pour échanger autour du haricot, ce légume aux mille visages vert, blanc, rouge, nain ou à rame. Le Phaseolus vulgaris n’aura plus de secrets pour vous ! .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

English :

From green to red, from dwarf to climber, discover Phaseolus vulgaris in all its forms!

L'événement Papotage et jardinage Uffholtz a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay