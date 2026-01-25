Informations pratiques

Uffholtz

Table ronde émotions, histoire, art et archives

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Explorer les liens fascinants entre archives, création artistique et émotions. Une invitation à ressentir, comprendre et voir l’histoire autrement !

Cette table ronde réunira la sociologue Christine Détrez, l’historienne de l’art Anne-Virginie Diez (FRAC Alsace), l’historienne des sciences de la psychologie Stéphanie Dupouy et la Responsable du service des Publics des Archives d’Alsace Cécile Robin, pour croiser leurs regards et ouvrir de nouvelles perspectives.

Ensemble, elles exploreront les liens fascinants entre archives, création artistique et émotions. Une invitation à ressentir, comprendre et voir l’histoire autrement ! .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

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English :

Explore the fascinating connections between archives, artistic creation, and emotions. An invitation to feel, understand, and see history in a new light!

L’événement Table ronde émotions, histoire, art et archives Uffholtz a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay