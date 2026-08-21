Journées Européennes du Patrimoine Archives départementales Le Touron Tulle

Informations pratiques

Tulle

Journées Européennes du Patrimoine Archives départementales

Le Touron Archives départementales Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

14h-17h, visite libre

Exposition Sapeurs-Pompiers de la Corrèze, courage et dévouement (XVIIIe-XXIe s.) .

Samedi 19 septembre

14h et 16h (1h30), visite guidée

Coulisses des Archives départementales, avec présentation de documents originaux liés aux thèmes Patrimoine en péril et Patrimoine photographique. Groupe de 15 personnes max.

Dimanche 20 septembre

14h-16h, manœuvres incendie et secourisme

Démonstrations des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Centre de secours de Tulle, avec véhicule incendie et ambulance.

14h-16h, véhicule d’époque

Camion Laffly BSO de 1947 et son échelle de 24 mètres, présentés par l’Association Corrézienne Histoire et Patrimoine du Sapeur-Pompier de Montaignac-sur-Doustre.

14h-16h, atelier créatif

Dessine ton écusson de pompier, à partir des symboles utilisés par les Sapeurs-Pompiers. Sans résa pour tout enfant accompagné à partir de 3 ans. .

Le Touron Archives départementales Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 11 91

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English : Journées Européennes du Patrimoine Archives départementales

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Archives départementales Tulle a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme des Contrées Vertes