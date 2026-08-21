Journées Européennes du Patrimoine Archives départementales Le Touron Tulle
samedi 19 septembre 2026 · Le Touron · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Journées Européennes du Patrimoine Archives départementales
Le Touron Archives départementales Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
14h-17h, visite libre
Exposition Sapeurs-Pompiers de la Corrèze, courage et dévouement (XVIIIe-XXIe s.) .
Samedi 19 septembre
14h et 16h (1h30), visite guidée
Coulisses des Archives départementales, avec présentation de documents originaux liés aux thèmes Patrimoine en péril et Patrimoine photographique. Groupe de 15 personnes max.
Dimanche 20 septembre
14h-16h, manœuvres incendie et secourisme
Démonstrations des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Centre de secours de Tulle, avec véhicule incendie et ambulance.
14h-16h, véhicule d’époque
Camion Laffly BSO de 1947 et son échelle de 24 mètres, présentés par l’Association Corrézienne Histoire et Patrimoine du Sapeur-Pompier de Montaignac-sur-Doustre.
14h-16h, atelier créatif
Dessine ton écusson de pompier, à partir des symboles utilisés par les Sapeurs-Pompiers. Sans résa pour tout enfant accompagné à partir de 3 ans. .
Le Touron Archives départementales Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 11 91
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English : Journées Européennes du Patrimoine Archives départementales
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Archives départementales Tulle a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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