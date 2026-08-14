Journées Européennes du Patrimoine Atelier Affiche Moilkan Rue Barbier Baume-les-Dames

Informations pratiques

Baume-les-Dames

Journées Européennes du Patrimoine Atelier Affiche Moilkan

Rue Barbier Atelier Affiche Moilkan Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’atelier Affiche Moilkan.

L’atelier perpétue les techniques de la typographie et de la linogravure.

Visite de l’atelier, présentation des méthodes artisanales de typographie . .

Rue Barbier Atelier Affiche Moilkan Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 04 63 69 affichemoilkan@laposte.net

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English : Journées Européennes du Patrimoine Atelier Affiche Moilkan

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Atelier Affiche Moilkan Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS