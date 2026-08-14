Journées Européennes du Patrimoine Atelier Affiche Moilkan Rue Barbier Baume-les-Dames
samedi 19 septembre 2026 · Rue Barbier · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
Journées Européennes du Patrimoine Atelier Affiche Moilkan
Rue Barbier Atelier Affiche Moilkan Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez l’atelier Affiche Moilkan.
L’atelier perpétue les techniques de la typographie et de la linogravure.
Visite de l’atelier, présentation des méthodes artisanales de typographie . .
Rue Barbier Atelier Affiche Moilkan Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 04 63 69 affichemoilkan@laposte.net
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English : Journées Européennes du Patrimoine Atelier Affiche Moilkan
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Atelier Affiche Moilkan Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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