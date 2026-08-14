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Journées Européennes du Patrimoine Atelier Affiche Moilkan Rue Barbier Baume-les-Dames

samedi 19 septembre 2026 · Rue Barbier · Baume-les-Dames

Journées Européennes du Patrimoine Atelier Affiche Moilkan Rue Barbier Baume-les-Dames

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue Barbier
Adresse
Atelier Affiche Moilkan
Ville
25110 Baume-les-Dames
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Baume-les-Dames

Journées Européennes du Patrimoine Atelier Affiche Moilkan

Rue Barbier Atelier Affiche Moilkan Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’atelier Affiche Moilkan.
L’atelier perpétue les techniques de la typographie et de la linogravure.
Visite de l’atelier, présentation des méthodes artisanales de typographie .   .

Rue Barbier Atelier Affiche Moilkan Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 04 63 69  affichemoilkan@laposte.net

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English : Journées Européennes du Patrimoine Atelier Affiche Moilkan

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Atelier Affiche Moilkan Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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