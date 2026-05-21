Journées européennes du patrimoine Atelier calligraphie romaine Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges samedi 19 septembre 2026.
Rue du Musée Musée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne
Début : 2026-09-19
>14h00
Initiez-vous à la calligraphie et à la capitale romaine à partir d’exemples épigraphes gravés sur des éléments lapidaires conservés au musée. Animé par l’artiste Corentin Noyer.
Gratuit, réservé aux adultes et adolescents de plus de 13 ans, sur inscription, durée 1h30
>16h00
Conférence
SAINT-BERTRAND UNE CITÉ CANONIALE EN COMMINGES
Gratuit, réservation conseillée, durée 1h00
Rue du Musée Musée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr
English :
>14h00
Learn about calligraphy and the Roman capital, using examples of epigraphy engraved on lapidary items in the museum. Led by artist Corentin Noyer.
Free, reserved for adults and teenagers over 13, registration required, duration 1h30
>16h00
Conference
SAINT-BERTRAND: A CANONICAL CITY IN COMMINGES
Free, reservation recommended, duration 1h00
L’événement Journées européennes du patrimoine Atelier calligraphie romaine Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Neste-Barousse|CDT65
