Informations pratiques

Viven

Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Viven

921 chemin du Château Viven Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Rebâti au XVIIe siècle par le Baron d’Arros de Viven sur des vestiges de châteaux forts, le château a été modernisé durant le XVIIIe siècle. Les jardins dominent la vallée de Luy de France, et contiennent 13 ambiances dont le théâtre de verdure. Venez découvrir dans le cadre de visites libres ou guidées, les jardins du château de Viven.

10h30 et 14h visites commentées et guidées des jardins du château de Viven (sur réservation). Visites libres des jardins possible également avec document.

11h projection du film Pétronille, la comtesse aux 5 maris. Isard Production avec la présence des comédiens en tenue de scène. 17h30 conférence d’Alexis Ichas sur les aventures d’Etienne Laberdesque, un béarnais hors du commun. .

921 chemin du Château Viven 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 37 98 38 jardins@chateau-de-viven.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Viven

L’événement Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Viven Viven a été mis à jour le 2026-08-29 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran