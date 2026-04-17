Journées Européennes du Patrimoine au Château-musée Henri IV Rue Henri IV Nérac

Nérac

Journées Européennes du Patrimoine au Château-musée Henri IV

Rue Henri IV Château-musée Henri IV Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres, visites guidées et animations gratuites initiations à la taille de pierre, à la forge, à la boissellerie, à l’escrime Renaissance et modelage d’argile pour les plus jeunes.

Tout public, sans réservation (dans la limite des places disponibles)

Rens. 05 53 65 21 11 Programme sur https://chateau-nerac.fr/ .

Rue Henri IV Château-musée Henri IV Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 21 11

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English : Journées Européennes du Patrimoine au Château-musée Henri IV

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château-musée Henri IV Nérac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de l’Albret