Journées Européennes du Patrimoine au Château-musée Henri IV Rue Henri IV Nérac
Journées Européennes du Patrimoine au Château-musée Henri IV Rue Henri IV Nérac samedi 19 septembre 2026.
Nérac
Journées Européennes du Patrimoine au Château-musée Henri IV
Rue Henri IV Château-musée Henri IV Nérac Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres, visites guidées et animations gratuites initiations à la taille de pierre, à la forge, à la boissellerie, à l’escrime Renaissance et modelage d’argile pour les plus jeunes.
Tout public, sans réservation (dans la limite des places disponibles)
Rens. 05 53 65 21 11 Programme sur https://chateau-nerac.fr/ .
Rue Henri IV Château-musée Henri IV Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 21 11
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English : Journées Européennes du Patrimoine au Château-musée Henri IV
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château-musée Henri IV Nérac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de l’Albret
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