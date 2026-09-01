Journées Européennes du Patrimoine au manoir de la Cour de Launay Les Fougerêts

Informations pratiques

Les Fougerêts

Journées Européennes du Patrimoine au manoir de la Cour de Launay

Manoir de la Cour de Launay Les Fougerêts Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Sauver un monument en péril en retrouvant les gestes du passé.

Le manoir de la Cour de Launay inscrit MH en 2017 et reconnu monument en péril en 2021 par la Mission Bern, fait l’objet d’un chantier de sauvetage qui a commencé en 2024 pour plusieurs années.

Les techniques traditionnelles qui ont déjà été mises en œuvre greffes de poutres de plancher, taille de pierre, montage de maçonnerie au mortier de chaux, pose d’ardoises à pureau décroissant et à pose brouillée, redressement du mur en pierre, etc…, et celles qui le seront restauration d’une charpente armoricaine en chêne, restitution d’une poivrière, restauration de marches en schiste cassées, pose de plancher à quenouilles, etc… seront présentées, expliquées et accompagnées d’une exposition photographique.

Pendant le week-end des journées Européennes du Patrimoine, des visites guidées gratuites seront proposées toutes les 30 minutes. Elles comprendront un bref historique du monument et surtout de nombreuses explications sur les techniques de restauration mises en œuvre afin, d’une part, de sauver un monument médiéval en péril et d’autre part, de le ramener à la vie.

Les propriétaires expliqueront également le cheminement de la préparation du sauvetage étude préalable, étude de dendrochronologie, étude géoradar et électromagnétique des sols, diagnostics archéologiques.

Des artisans d’art présenteront leurs productions vannier, tourneur sur bois, artisan du cuir, artiste zingueur,… .

Manoir de la Cour de Launay Les Fougerêts 56200 Morbihan Bretagne +33 2 56 50 68 44

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au manoir de la Cour de Launay Les Fougerêts a été mis à jour le 2026-08-17 par OT PAYS DE REDON