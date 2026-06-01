Journées Européennes du Patrimoine au Moulin Hydronef., Moulin Hydronef, Longué-Jumelles
Journées Européennes du Patrimoine au Moulin Hydronef., Moulin Hydronef, Longué-Jumelles samedi 19 septembre 2026.
Journées Européennes du Patrimoine au Moulin Hydronef. 19 et 20 septembre Moulin Hydronef Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Journées Européennes du Patrimoine au Moulin Hydronef de Longué-Jumelles.
Les Journées du Patrimoine reviennent le week-end des 19 et 20 septembre 2026, pour une 43e édition sur les thèmes « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».
Au programme:
-Samedi 19 septembre : Visite libre du Moulin Hydronef de 10h à 12h puis de 15h à 18h.
Une exposition mettra également à l’honneur deux artistes locaux, Mathilde Gille et Sonia Vérité offrant un regard croisé entre patrimoine et création contemporaine.
Enfin, toute la journée en accès libre les plus jeunes pourront participer à un atelier ludique de fabrication de blasons, pour découvrir de manière créative les symboles et l’imaginaire du patrimoine.
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-Dimanche 20 septembre : Nous vous invitons à un voyage avec notre Circuit du Patrimoine, un parcours inédit pour découvrir les savoir-faire de notre ville.
Le circuit s’articule autour de trois escales passionnantes, conçues pour les petits comme pour les grands :
-Le Moulin Hydronef : Profitez d’une visite guidée exclusive suivie d’un quiz pour tester vos connaissances;
-La Boule de Fort : Découvrez les secrets de ce sport emblématique avec une présentation puis place à l’action avec une séance d’initiation !
-L’Art des Lavandières : Une présentation et démonstration pour revivre l’époque du lavage à l’ancienne.
Informations Pratiques:
-Heure du départ : 10h00
-Réservation sur la billetterie en ligne
Moulin Hydronef Avenue du moulin 49160 Longué Jumelles Longué-Jumelles 49160 Longué Maine-et-Loire Pays de la Loire https://billetterie-longuejumelles.mapado.com/event/682178-les-journees-du-patrimoine Ce moulin à eau du 18e siècle possède une grande roue « Sagebien » d’un diamètre de 7,60m. Le lieu abrite une scénographie autour de l’histoire du moulin, de l’énergie hydraulique, des moteurs à eau et des énergies renouvelables.
Journées Européennes du Patrimoine au Moulin Hydronef de Longué-Jumelles.
©Ministère de la culture
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