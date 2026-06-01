Journées Européennes du Patrimoine au Moulin Hydronef., Moulin Hydronef, Longué-Jumelles

Journées Européennes du Patrimoine au Moulin Hydronef. 19 et 20 septembre Moulin Hydronef Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Journées Européennes du Patrimoine au Moulin Hydronef de Longué-Jumelles.

Les Journées du Patrimoine reviennent le week-end des 19 et 20 septembre 2026, pour une 43e édition sur les thèmes « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

Au programme:

-Samedi 19 septembre : Visite libre du Moulin Hydronef de 10h à 12h puis de 15h à 18h.

Une exposition mettra également à l’honneur deux artistes locaux, Mathilde Gille et Sonia Vérité offrant un regard croisé entre patrimoine et création contemporaine.

Enfin, toute la journée en accès libre les plus jeunes pourront participer à un atelier ludique de fabrication de blasons, pour découvrir de manière créative les symboles et l’imaginaire du patrimoine.

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-Dimanche 20 septembre : Nous vous invitons à un voyage avec notre Circuit du Patrimoine, un parcours inédit pour découvrir les savoir-faire de notre ville.

Le circuit s’articule autour de trois escales passionnantes, conçues pour les petits comme pour les grands :

-Le Moulin Hydronef : Profitez d’une visite guidée exclusive suivie d’un quiz pour tester vos connaissances;

-La Boule de Fort : Découvrez les secrets de ce sport emblématique avec une présentation puis place à l’action avec une séance d’initiation !

-L’Art des Lavandières : Une présentation et démonstration pour revivre l’époque du lavage à l’ancienne.

Informations Pratiques:

-Heure du départ : 10h00

-Réservation sur la billetterie en ligne

Moulin Hydronef Avenue du moulin 49160 Longué Jumelles Longué-Jumelles 49160 Longué Maine-et-Loire Pays de la Loire https://billetterie-longuejumelles.mapado.com/event/682178-les-journees-du-patrimoine Ce moulin à eau du 18e siècle possède une grande roue « Sagebien » d’un diamètre de 7,60m. Le lieu abrite une scénographie autour de l’histoire du moulin, de l’énergie hydraulique, des moteurs à eau et des énergies renouvelables.

Journées Européennes du Patrimoine au Moulin Hydronef de Longué-Jumelles.

©Ministère de la culture