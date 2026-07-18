Journées européennes du patrimoine au musée archéologique de la Vieille Paroisse avenue Rochambeau Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Journées européennes du patrimoine au musée archéologique de la Vieille Paroisse

avenue Rochambeau Musée Archéologique de la Vieille Paroisse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Exposition et visite libre.

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avenue Rochambeau Musée Archéologique de la Vieille Paroisse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 50 91 socgeo.rochefort@gmail.fr

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English : European Heritage Days at the Archaeological Museum of the Old Parish

Exhibition and free visit.

L’événement Journées européennes du patrimoine au musée archéologique de la Vieille Paroisse Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan