Journées européennes du patrimoine au Musée Auguste Jacquet de Beaucaire, Musée Auguste Jacquet, Beaucaire

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine au Musée Auguste Jacquet de Beaucaire 19 et 20 septembre Musée Auguste Jacquet Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, le musée d’Histoire et d’Archéologie Auguste-Jacquet de Beaucaire ouvre gratuitement ses portes tout au long du week-end.

Découvrez ou redécouvrez l’exposition temporaire « L’abbaye de Saint-Roman à Beaucaire : témoignages lapidaires ». Fruit de recherches scientifiques récentes, elle retrace les grandes étapes de l’histoire de la butte rocheuse de Saint-Roman à travers des vestiges remarquables et des éléments sculptés. Face à son succès, l’exposition est exceptionnellement prolongée jusqu’au 16 mai 2027.

Le week-end sera également rythmé par « La Tour prend garde », un spectacle déambulatoire de la compagnie Acidu. Entre humour et voyage dans le temps, cette animation plonge petits et grands dans l’univers médiéval, au cœur des jardins du château.

Représentations le samedi 19 septembre de 15h à 15h45 et de 16h30 à 17h15, puis le dimanche 20 septembre de 14h à 14h30, de 15h15 à 15h45 et de 17h à 17h30.

Musée Auguste Jacquet 8 montée du château, 30300 Beaucaire Beaucaire 30300 Gard Occitanie 04 66 59 90 07 Situé au cœur des jardins du château, résidence historique des comtes de Toulouse, le musée trouve sa place dans les bâtiments d’un couvent construit vers 1870. Depuis son ouverture au public en 1985, il propose un parcours thématique captivant.

La richesse de l’exploitation des carrières de la fameuse « pierre de Beaucaire » est mise en lumière à travers le livre de la confrérie de saint Marc ainsi qu’une collection d’outils utilisés par les carriers.

La célèbre « foire de la Madeleine » est évoquée à travers des affiches et des gravures datant du XVIIe au XXe siècle, accompagnées de maquettes qui rappellent les fastes de cet événement.

Les traditions provençales sont magnifiquement représentées dans la section « mots et couleurs du félibrige », où l’on peut admirer des fichus d’indienne, des bijoux d’arlésiennes, du mobilier et des manuscrits des félibres locaux rédigés en dialecte provençal, témoignant de l’attachement de la cité gardoise à ces traditions.

Le musée abrite également une section archéologique, mettant en valeur les périodes pré-romaine et gallo-romaine. Les découvertes réalisées dans les nécropoles gauloises illustrent la période pré-romaine, tandis que l’importance de la ville gallo-romaine, en tant que relais routier sur la voie domitienne, est mise en évidence par la dédicace à Titus Carisius. Ce dernier, préteur des Volques, était responsable de l’administration de la confédération de 25 oppida arécomiques, dont Nîmes était le chef-lieu.

Pour plonger dans l’histoire médiévale, le musée propose une collection d’objets issus des fouilles du château comtal puis royal de Beaucaire, ainsi que des vestiges de constructions médiévales qui embellissaient autrefois la ville. Le musée Auguste Jacquet est situé dans les jardins du château.

À l’occasion de la 43ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, le Musée d’Histoire et d’Archéologie Auguste Jacquet de Beaucaire accueille le public avec une et «…

©Douaisis Agglo