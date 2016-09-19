Journées Européennes du Patrimoine au Musée Cantini Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Journées Européennes du Patrimoine au Musée Cantini

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 18h. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées européennes du Patrimoine au Musée Cantini.

Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine auront lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .



Par une langue échappée , nouveau parcours des collections modernes et contemporaines

Le nouveau parcours du musée Cantini propose une relecture de ses collections à travers l’histoire de Marseille, ville portuaire marquée par les échanges, les migrations et les métissages culturels. Il met en valeur une vision ouverte et plurielle de l’art moderne et contemporain, en faisant dialoguer des artistes de différentes cultures. Le parcours décloisonne les disciplines artistiques et accorde une plus grande place aux artistes femmes, aux pratiques expérimentales et aux créations issues des territoires du Sud.

Enfin, sa scénographie et son identité graphique reflètent cette volonté d’inclusion et de diversité culturelle grâce à des typographies contemporaines conçues par des femmes.



˃ Patrimoine de la photographie

Dans le cadre du thème national de l’édition 2026, le musée propose des micro-médiations autour d’œuvres de la collection du musée. La photographie connaît un véritable tournant au cours des années 1920 avec le mouvement de la Nouvelle Vision. De nombreux photographes comme Germaine Krull ou László Moholy-Nagy viennent à Marseille attirés par le pont transbordeur, fabuleux terrain d’expérimentation moderniste. Jeux de cadrages et d’angles de vue vont produire de nouvelles dynamiques visuelles. Les photographes vont, par leurs explorations techniques et formelles, revendiquer l’existence d’un vocabulaire propre à leur pratique et confirmer la possibilité d’un art photographique.

Samedi 19 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

Sans réservation dans la limite des places disponibles



˃ EX-POSE(S) de Héla Fattoumi et Éric Lamoureux VIADANSE

Ces deux duos de danse, l’un féminin, l’autre masculin, explorent avec poésie, sensualité et fantaisie l’œuvre de deux sculpteurs emblématiques du XXe siècle Henri Laurens et Ousmane Sow.

Samedi 19 septembre à 16h

Durée 25 min par duo

Tout Public. Sans réservation dans la limite des places disponibles



˃ Atelier inspiré par les œuvres des artistes du mouvement de l’école du Signe

Autour des artistes : Ahmed Cherkaoui, Abdallah Benanteur, Mohammed Khadda ainsi que d’Henri Michaux ou Pierre Alechinsky.

Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h (en continu)

Sans réservation dans la limite des places disponibles .

Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 30 musee-cantini@marseille.fr

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English :

European Heritage Days at the Cantini Museum.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Ville de Marseille