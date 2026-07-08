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AGENDA · Fouras

Journées européennes du patrimoine au musée du fort Vauban Musée Régional de Fouras Fouras

samedi 19 septembre 2026 · Musée Régional de Fouras · Fouras

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée Régional de Fouras
Adresse
Esplanade de la Légion d'Honneur
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Tarif
1 1 1

Fouras

Journées européennes du patrimoine au musée du fort Vauban

Musée Régional de Fouras Esplanade de la Légion d’Honneur Fouras Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre du musée.
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Musée Régional de Fouras Esplanade de la Légion d’Honneur Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 15 23  musee@fouras-les-bains.fr

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English : Heritage Days at Fort Vauban

Self-guided tour of the museum.

L’événement Journées européennes du patrimoine au musée du fort Vauban Fouras a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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