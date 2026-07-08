Journées européennes du patrimoine au musée du fort Vauban Musée Régional de Fouras Fouras

Informations pratiques

Fouras

Journées européennes du patrimoine au musée du fort Vauban

Musée Régional de Fouras Esplanade de la Légion d’Honneur Fouras Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre du musée.

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Musée Régional de Fouras Esplanade de la Légion d’Honneur Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 15 23 musee@fouras-les-bains.fr

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English : Heritage Days at Fort Vauban

Self-guided tour of the museum.

L’événement Journées européennes du patrimoine au musée du fort Vauban Fouras a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan