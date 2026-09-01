JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE FABRE ET À L’HÔTEL SABATIER Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE FABRE ET À L’HÔTEL SABATIER
6 Rue Montpelliéret Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine au Musée Fabre et à l’Hôtel Sabatier
Les Journées Européennes du Patrimoine au Musée Fabre et à l’Hôtel Sabatier
Les expositions Guimet+ Chine et Le design selon Pierre Paulin sont accessibles gratuitement de 11h à 18h
Mais également
►Visite Ruines
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Durant cette visite guidée vous découvrirez plusieurs œuvres représentants des architectures en ruines. Comment sont-elles devenues ruines? Vous comprendrez que le temps n’est pas le seul danger.
11h30, 14H30, 16H30 ce créneau est en langue des signes français le dimanche 20 septembre
A partir de 11 ans
Durée 30 minutes
Rendez-vous dans la salle 19
►Visite Le secret des œuvres restaurées
Découvrez les œuvres du musée à travers l’œil du restaurateur. Images scientifiques, rayons X, arrière des tableaux… une plongée dans les secrets et les transformations des œuvres.
11h45, 14h, 15h et 16h
À partir de 11 ans
Durée 30 minutes
Rendez-vous salle 3
Visite famille 6-10 ans le peintre et ses matériaux
Une visite ludique et sensorielle pour découvrir comment travaille le peintre fabrication des peintures, découverte des supports — toile, métal, bois… — et exploration des matières et outils de l’artiste.
11h15 et 16h
Le créneau de 11h15 est traduit en LSF le dimanche 20 septembre
Pour les familles avec enfants de 6 à 10 ans
Durée 30 minutes
Rendez-vous salle 39
►Atelier La plus belle corbeille de fruits pourris
Initiez-vous au dessin devant les œuvres du musée. Accompagnés par un plasticien, découvrez les mystères et codes cachés dans les natures mortes, témoins du temps et de la mémoire.
11h15, 12h, 14h30 et 15h30
À partir de 7 ans, tout public
Durée 30 minutes
Inscription 30 minutes avant chaque créneau, le jour même, dans le hall du musée
►Les contes en vadrouille
Les professionnelles de la petite enfance de la ville de Montpellier invitent les tout-petits et leurs familles à écouter des histoires au musée.
Samedi 19 septembre uniquement
11h15
Durée 45 minutes
Rendez-vous salle 42
►Chorale de l’Institut Confucius Montpellier
Les enfants de la chorale de l’Institut Confucius de Montpellier interprètent deux chansons chinoises accompagnés de leur professeur. Une découverte musicale de la culture chinoise avant de poursuivre avec l’exposition Guimet+ Chine.
11h15
Durée 15 minutes
Cour de l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran .
6 Rue Montpelliéret Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 14 83 00 musee.fabre@montpellier3m.fr
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English :
European Heritage Days at the Fabre Museum and the Hôtel Sabatier
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE FABRE ET À L’HÔTEL SABATIER Montpellier a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT MONTPELLIER
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