JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE FABRE ET À L’HÔTEL SABATIER Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE FABRE ET À L’HÔTEL SABATIER

6 Rue Montpelliéret Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine au Musée Fabre et à l’Hôtel Sabatier

Les Journées Européennes du Patrimoine au Musée Fabre et à l’Hôtel Sabatier

Les expositions Guimet+ Chine et Le design selon Pierre Paulin sont accessibles gratuitement de 11h à 18h

Mais également

►Visite Ruines

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Durant cette visite guidée vous découvrirez plusieurs œuvres représentants des architectures en ruines. Comment sont-elles devenues ruines? Vous comprendrez que le temps n’est pas le seul danger.

11h30, 14H30, 16H30 ce créneau est en langue des signes français le dimanche 20 septembre

A partir de 11 ans

Durée 30 minutes

Rendez-vous dans la salle 19

►Visite Le secret des œuvres restaurées

Découvrez les œuvres du musée à travers l’œil du restaurateur. Images scientifiques, rayons X, arrière des tableaux… une plongée dans les secrets et les transformations des œuvres.

11h45, 14h, 15h et 16h

À partir de 11 ans

Durée 30 minutes

Rendez-vous salle 3

Visite famille 6-10 ans le peintre et ses matériaux

Une visite ludique et sensorielle pour découvrir comment travaille le peintre fabrication des peintures, découverte des supports — toile, métal, bois… — et exploration des matières et outils de l’artiste.

11h15 et 16h

Le créneau de 11h15 est traduit en LSF le dimanche 20 septembre

Pour les familles avec enfants de 6 à 10 ans

Durée 30 minutes

Rendez-vous salle 39

►Atelier La plus belle corbeille de fruits pourris

Initiez-vous au dessin devant les œuvres du musée. Accompagnés par un plasticien, découvrez les mystères et codes cachés dans les natures mortes, témoins du temps et de la mémoire.

11h15, 12h, 14h30 et 15h30

À partir de 7 ans, tout public

Durée 30 minutes

Inscription 30 minutes avant chaque créneau, le jour même, dans le hall du musée

►Les contes en vadrouille

Les professionnelles de la petite enfance de la ville de Montpellier invitent les tout-petits et leurs familles à écouter des histoires au musée.

Samedi 19 septembre uniquement

11h15

Durée 45 minutes

Rendez-vous salle 42

►Chorale de l’Institut Confucius Montpellier

Les enfants de la chorale de l’Institut Confucius de Montpellier interprètent deux chansons chinoises accompagnés de leur professeur. Une découverte musicale de la culture chinoise avant de poursuivre avec l’exposition Guimet+ Chine.

11h15

Durée 15 minutes

Cour de l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran .

6 Rue Montpelliéret Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 14 83 00 musee.fabre@montpellier3m.fr

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English :

European Heritage Days at the Fabre Museum and the Hôtel Sabatier

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE FABRE ET À L’HÔTEL SABATIER Montpellier a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT MONTPELLIER